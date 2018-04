Europa Direitos dos cidadãos, relações comerciais e turismo na agenda de Costa com Theresa May Por

O primeiro-ministro reiterou hoje, a poucas horas de um encontro com a homóloga britânica, que no contexto do pós ‘Brexit’ o Governo português tem dado atenção aos direitos dos cidadãos, às relações comerciais e ao setor do turismo.

“Temos dado particular atenção à componente que tem a ver com os direitos dos cidadãos, tendo em conta a importância da comunidade portuguesa residente no Reino Unido, a importância da comunidade britânica que reside em Portugal e a importância enorme para o turismo do enorme do fluxo dos turistas que anualmente nos visitam”, afirmou aos jornalistas António Costa em Lille, no norte de França.

Referindo que o ‘Brexit’ será um tema de conversa (o Reino Unido vai deixar a União Europeia em 29 de março de 2019), o primeiro-ministro referiu que, nesta segunda fase em que se desenha o futuro das relações comerciais entre a União Europeia e o Reino Unido, Portugal defende “que essa relação [deve ser] mais próxima e aberta possível porque é bom para a economia europeia, para a economia britânica e para as empresas” portuguesas, como a do grupo Simoldes que esta manhã visitou.

Antes de viajar de comboio para Londres, António Costa visitou, em Lille, uma fábrica do grupo português Simoldes, fornecedora de componentes em plástico para a indústria automóvel e que em 2017 teve uma faturação de 46 milhões de euros, empregando 240 pessoas, entre as quais algumas portuguesas.

A reunião com a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May será o primeiro ponto da agenda da visita de dois dias de António Costa a Londres, deslocação que terá um caráter predominantemente económico.

