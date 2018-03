Música Diogo Piçarra brinca com acusação de plágio nas redes Por

Diogo Piçarra desistiu do Festival da Canção devido ao alegado plágio em torno da música ‘Canção do Fim’, mas o artista não perdeu o sentido de humor e ironizou com a situação nas redes, numa publicação relacionada com a polémica.

As acusações de plágio sobre a ‘Canção do Fim’, de Diogo Piçarra, comparada a um tema religiosa, da IURD, parecem não ter interferido com a postura do artista, que continua ativo nas redes sociais, mesmo quando as conversas incidem sobre a polémica.

Neste fim de semana, Vanessa Silva, uma utilizadora do Twitter, recorreu às redes para dar conta de que, no seu teste de Formação Musical, a última questão pedia um comentário sobre o “suposto plágio do Diogo Piçarra”.

O cantor – ou a equipa responsável pelas suas redes – encontrou a publicação de Vanessa e, ironicamente, questionou: “Copiaste?”. A resposta despertou o interesse dos internautas, tendo contado milhares de ‘partilhas’ e gostos.

Entre as respostas a Diogo Piçarra, muitos louvaram a ‘brincadeira’ do cantor, que parece não estar afetado por toda a polémica que viria a ditar a sua desistência do concurso.

Cláudia Pascoal acabou por vencer o Festival da Canção, ao interpretar o tema ‘O Jardim’, de Isaura, que também levantou dúvidas sobre alegado plágio.

