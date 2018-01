“É muito difícil aguentarmo-nos na crista da onda”.

No dia em que assinala dois anos de mandato, o Presidente da República esteve reunido com alunos em Camarate, nesta quarta-feira, e destacou os avanços do País, no que diz respeito ao crescimento económico. Se a mensagem de Marcelo puder ser lida de forma política, dir-se-ia que o chefe de Estado deixou avisos à governação e à oposição.