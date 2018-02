Nas Redes Cristas usa boina ‘à Portas’ e não passa despercebida Por

Assunção Cristas esteve de visita a Beja para compreender questões relacionadas com a agricultura e a seca, que tem afetado o território nacional. Mas é a boina usada na cabeça pela líder do CDS-PP, a lembrar Paulo Portas, que tem dado que falar.

Durante anos, sobretudo quando andava de visita às feiras, Paulo Portas raramente dispensava uma boina ou um chapéu na cabeça.

De tal modo, que o adereço de vestuário ficou ‘famoso’ no, então líder do CDS-PP e que chegou a desempenhar o cargo de vice-primeiro-ministro, no Governo de Pedro Passos Coelho.

Portas, que chegou ao CDS-PP em 1998, comandou o partido em diferentes ocasiões durante 16 anos e criou um estilo particular na maneira de aparecer em público, quase sempre enquadrado com a realidade que ia encontrar.

Agora é Assunção Cristas que está no comando do partido centrista mas as semelhanças com o modo de aparecer entregam à memória a recordação de Paulo Portas.

Numa deslocação ao Alentejo, Cristas apresentou-se de boina na cabeça.

De forma casual ou propositada, a verdade é que a antiga ministra não passou despercebida, nem o seu estilo ‘à Portas’.

Veja algumas das fotos partilhadas pelo CDS-PP na rede social Facebook:

128 PARTILHAS Partilhar Tweetar