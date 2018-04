Desporto Conferência de imprensa de Jesus adiada. Sporting tenta solução Por

A conferência de imprensa de Jorge Jesus foi adiada para as 18h00, enquanto vários elementos da estrutura do Sporting tentam resolver a tensão que se vive no clube o quanto antes.

De acordo com o jornal Record, a estrutura leonina tenta a todo o custo que os 19 jogadores suspensos por Bruno de Carvalho marquem presença no treino desta tarde, de forma a apaziguar a tensão no clube.

O objetivo da estrutura leonina é que seja alcançado um acordo entre atletas e direção, de forma a que o treino se realize normalmente e que todos os atletas possam marcar presença no jogo deste domingo, frente ao Paços de Ferreira.

Enquanto move esforços nesse sentido, a conferência de imprensa de Jorge Jesus foi adiada para as 18h00 – inicialmente agendada para as 15h00 – dando mais tempo para que a situação fique sanada.

Recorde-se que, já este sábado, Bas Dost juntou-se ao grupo de jogadores que partilhou a mensagem de desagrado para com Bruno de Carvalho. No reverso da moeda, Rúben Ribeiro e Doumbia removeram a publicação das suas páginas oficiais.

