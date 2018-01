Building of the Year 2018: UNYC é um dos oito portugueses candidatos

O edifício da UNYC, marca da área de cabeleireiro situada em Vila Nova de Famalicão, é uma das oito obras portuguesas candidatas ao prémio Building of The Year 2018, na categoria de comércio.

O concurso é do ArchDaily.com, o maior e mais conceituado site de arquitetura mundial.

O edifício da UNYC, projetado pelo atelier Carvalho Araújo, resulta da fusão do programa pretendido com a procura de um ponto de equilíbrio entre uma ideia de espaço masculino e feminino, pode ler-se na descrição do projeto, lançado em 2016 pelas mãos de Armando Gomes da Costa.

O UNYC concorre ao BOTY 2018 juntamente com mais sete edifícios portugueses, todos eles também nomeados na categoria comércio:

– D&D Art of Tasting (Lisboa);

– Commercial Axis (Guimarães);

– Theatro (Póvoa de Varzim);

– MR&MRS White Store (Leça da Palmeira);

– Mão Esquerda Vintage Store (Porto);

– The Caveman (Ponte de Lima);

– Mercado do Gado (Ponte de Lima).

Veja aqui todos os nomeados portugueses.

No total, na categoria comércio, concorrem 153 edifícios, onde constam os oito portugueses.

As votações já estão abertas no ArchDaily.com. Os cinco finalistas de cada categoria serão conhecidos dia 1 de fevereiro. Os vencedores dia 8 do mesmo mês.