Bruno de Carvalho terá felicitado jogadores por SMS

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, recorreu a SMS’s para sublinhar a exibição e a atitude dos jogadores nos últimos da equipa. Apesar da ‘tentativa’ de reaproximação, o líder leonino fez um reparo, ao dizer que “se tivesse sido sempre assim” as coisas poderiam ser diferentes.

De acordo com o jornal Record, Bruno de Carvalho terá tentado uma reaproximação ao plantel através do envio de mensagens directas aos jogadores, onde enalteceu a atitude e desempenho nos recentes encontros, frente ao Paços de Ferreira e Atlético de Madrid.

Após o cenário conturbado que se viveu em Alvalade na última semana, o dirigente leonino ter-se-à dirigido individualmente a todos os atletas, manifestando o seu orgulho pelas vontade e compromisso demonstrados.

Bruno de Carvalho terá também aproveitado para referir que se tivesse sido sempre assim, o Sporting estaria agora numa posição diferente, tanto no campeonato como nas competições europeias – onde acabou eliminado na passada quinta-feira.

A mesma publicação não refere o conteúdo da mensagem enviada, mas cita fonte do clube para confirmar este envio.

Na missiva, Bruno de Carvalho terá também pedido aos atletas para continuar a lutar pelos objetivos, com o título ainda possível e, especialmente, a Taça de Portugal, quando a segunda mão das meias finais se disputa esta quarta-feira, em Alvalade, frente ao FC Porto – vitória dos azuis e brancos, por 1-0, no Estádio do Dragão.

