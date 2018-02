Desporto Bruno de Carvalho: “Nunca consigo desfrutar de nada” Por

A derrota do Sporting na Amoreira deixou Bruno de Carvalho ainda mais aziado, depois do polémico abandono da Assembleia Geral. “Nunca consigo desfrutar de nada! Mais uma noite sem conseguir dormir…”, lamentou-se o presidente leonino.

Nas redes, Bruno de Carvalho comentou os incidentes na reunião magna e fechou o desabafo com uma referência à derrota do Sporting,

“Um dia que começou tão bonito, com a conquista de mais dois títulos europeus, acaba tão mal com esta derrota na Amoreira… Como eu disse no meu discurso público da AG, nunca consigo desfrutar de nada! Mais uma noite sem conseguir dormir…”.

Bruno de Carvalho não deixou de recordar, no texto, a reunião de hoje do Conselho Diretivo (CD), na sequência da suspensão dos trabalhos da Assembleia Geral.

“Não admito desrespeito ao trabalho que fazemos em prol do Sporting, e que se agrupem, ao estilo de conspiração terrorista, para, antidemocraticamente, não deixar debater as propostas do CD”, avisou.

O líder dos leões apontou o dedo a vários opositores internos, como Pedro Madeira Rodrigues, Rui Morgado e Carlos Severino, mesmo sem os identificar.

São “os aziados e grupos e grupinhos que vivem à volta do clube”, salientou.

