Bruno de Carvalho ignorado pelo plantel

Bruno de Carvalho regressou ao banco dos suplentes no duelo contra o FC Porto, a contar para a Taça de Portugal, mas, de acordo com o Correio da Manhã (CM), os jogadores ignoraram o presidente.

De acordo com o CM, apesar de ter cumprimentado alguns atletas do Sporting foi “sempre por iniciativa própria”.

“Quem não está com os jogadores na derrota, não pode estar com eles na vitória”, garantiu fonte do plantel, ao CM, salientando ainda que o presidente e Jorge Jesus não trocaram palavras antes, durante e após o jogo.

O Sporting garantiu o apuramento para a final da Taça de Portugal, que se vai realizar no Estádio Nacional do Jamor.

Os leões vão defrontar o Desportivo das Aves.

