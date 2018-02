Desporto Bruno de Carvalho: “Caro Moita Flores, pague as quotas em atraso desde 2013” Por

Bruno de Carvalho respondeu a Moita Flores, que acusou o líder leonino de se julgar “presidente da Coreia do Norte“. Com um invulgarmente breve comentário no Facebook, o dirigente do Sporting lembrou ao associado que tem quotas em atraso.

Esta troca de palavras tem como pano de fundo a aprovação, exigida por Bruno de Carvalho para continuar à frente dos leões, de um novo regulamento disciplinar.

Um novo regulamento disciplinar que muitos sportinguistas, como Moita Flores, consideram ser mais típico de um regime ditatorial.

O escritor acusou mesmo Bruno de Carvalho de ser “um ditadorzeco”, não passando de alguém com um “desequilíbrio emocional” que se julga ser “presidente da Coreia do Norte”.

O presidente do Sporting não gostou das críticas e reagiu, como habitualmente, no Facebook.

A grande diferença para o ‘anterior’ Bruno de Carvalho é que desta vez o post tinha apenas quatro linhas.

“Caro Moita Flores, apenas gostaria de lhe pedir que fizesse um favor ao seu clube: regularize as quotas que, por coincidência, não paga desde finais de 2013”, escreveu o presidente do Sporting.

Bruno de Carvalho ilustrou a resposta com uma foto que mostra Moita Flores com uma lupa, justificando a opção: “Tenho a certeza de que, com esta lupa, consegue ver o suficiente para proceder ao referido pagamento”.

