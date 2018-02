Desporto Bis de Ronaldo e penalti oferecido na goleada do Real Por

O Real Madrid venceu facilmente o Alavés, este sábado, por 4-0, no Santiago Bernabéu. Cristiano Ronaldo foi a figura de proa na turma de Zidane, ao apontar dois golos e a permitir que Benzema batesse uma grande penalidade. Veja os vídeos.

À capitão. Foi desta forma que Cristiano Ronaldo liderou o Real Madrid a uma vitória tranquila, no Santiago Bernabéu.

O craque português apontou o primeiro golo do encontro, em cima do apito para o intervalo.

Na segunda metade, depois do golo de Bale poucos segundos após o recomeço, Ronaldo bisou no encontro, com mais um golo ‘à matador’.

No entanto, o melhor gesto do português estava reservado para os instantes finais da partida. Após um falta dentro da área, Ronaldo, à capitão, permitiu que fosse Benzema a bater o castigo máximo, dando confiança a um jogador que tem sido alvo de fortes críticas na imprensa espanhola.

Veja os vídeos.