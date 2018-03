Nas Notícias Autoridade Tributária lança aplicação para consulta e pagamento de impostos Por

A Autoridade Tributária lançou uma aplicação móvel que permite, comodamente, ter conhecimento da sua situação fiscal e proceder ao pagamento de impostos.

Já era possível realizar este tipo de ações no seu telemóvel, com recurso a aplicações do seu banco ou mesmo através do navegador.

No entanto, com a aplicação ‘Situação Fiscal – Pagamentos‘, lançada pela Autoridade Tributária, esse processo promete ser, agora, muito mais simples.

De acordo com a informação oficial, entre as várias utilizações da aplicação, é destacada a possibilidade de “pagamentos cujo prazo se encontra a decorrer em cobrança voluntária e pagamentos em atraso”, bem como a “possibilidade de efetuar o pagamento através do MB WAY [serviço de pagamentos multibanco]”.

Além disso, este serviço torna possível consultar a “situação de reembolsos” e também os “dados de identificação”.

A utilização da aplicação é bastante simples, com um menu organizado e limpo onde são apresentadas as notificações relativas a Pagamentos e Reembolsos. Para ter acesso às informações, basta a autenticação com as credenciais de acesso como contribuinte.

A aplicação ‘Situação Fiscal – Pagamentos’, disponível para sistemas Android e IOS, representa mais um passo da Autoridade Tributária em facilitar as operações que já disponibiliza no seu portal online.

