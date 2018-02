Desporto Árbitro João Capela com processo disciplinar Por

O Conselho de Disciplina da Federação abriu um processo disciplinar ao árbitro João Capela, na sequência do polémico jogo entre Sporting e Tondela.

Na origem do procedimento terá estado a reação do Tondela face à expulsão de Murilo Freitas, por alegados insultos.

João Capela terá explicado, no relatório, que o jovem brasileiro o insultou em espanhol, isto quando a carreira de Murilo se resume a dois países lusófonos, Brasil e Portugal.

A imprensa desportiva avança que o esquerdino chamou “hijo de p…” ao árbitro”.

“O Murilo é brasileiro, não fala espanhol, muito menos insulta em espanhol. Nunca jogou noutro país que não o Brasil ou Portugal”, reagiu de pronto o diretor desportivo do Tondela, Vítor Ramos.

A deslocação do Sporting a Tondela, a contar para a 23.ª jornada da Liga, ficou ainda marcada pelo tempo do prolongamento, com Coates a marcar o golo da vitória dos leões mais de nove minutos depois do tempo regulamentar.

O Conselho de Disciplina não confirmou o motivo para o processo disciplinar, referindo apenas que se deve a “relatório de jogo e esclarecimentos”.