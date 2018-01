Apple permitirá gerir desempenho energético do iphone

Depois de admitir que limitava o desempenho do iphone nas suas versões mais antigas, de modo a proteger a bateria, motivando críticas a nível internacional e um pouco por todo o mundo, a Apple promete agora novidades a partir sistema iOS 11.3 no que respeita à gestão de energia do aparelho.

Através desse sistema os utilizadores vão receber recomendações sobre a gestão de energia e, aí, decidir se querem ou não limitar o desempenho do aparelho.

“O iOS 11.3 adiciona novos recursos para mostrar a saúde da bateria e recomenda se uma bateria precisa ser trocada”, informa a empresa em comunicado.

Esta novidade deverá estar disponível nos modelos iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPhone SE, iPhone 6s, iPhone 6s Plus, iPhone 7 e iPhone 7 Plus.

O CEO da Apple, Tim Cook, já tinha adiantado que estas alterações devem chegar aos utilizadores na primavera.

