Tecnologia “Estamos a enfrentar a Apple”, assume Facebook Por

O Facebook assumiu publicamente a oposição à Apple, depois da fabricante do iPhone ter anunciado mudanças nas regras de privacidade.

Em causa estão os anúncios personalizados, uma das principais fontes de receita da rede social criada por Mark Zuckerberg.

Ao mudar as configurações de privacidade dos iPhones, a Apple vai condicionar a publicidade nestes dispositivos, em particular no caso dos anúncios personalizados.

“Milhões de empresas dependem dos seus anúncios personalizados para encontrarem e alcançarem os seus clientes”, frisou o Facebook, em comunicado.

“Estamos a enfrentar a Apple em nome de todas as pequenas empresas espalhadas pelo mundo”, salientou a rede social, destacando o impacto que as alterações vão ter nos negócios de pequenas e médias empresas.

“Sem os anúncios personalizados, os dados do Facebook demonstram que pequenas e médias empresas podem ter um corte de mais de 60 por cento nas suas vendas”, frisou ainda a empresa de Zuckerberg.