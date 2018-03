Motores Álvaro Parente prossegue temporada em Austin Por

O campeonato norte-americano Pirelli World Challenge prossegue este fim de semana no Circuito das Américas, em Austin (Texas), onde Álvaro Parente vai procurar resultados que façam esquecer a jornada ‘negra’ que teve na prova de abertura, em St. Petersburg.

Recorde-se que na etapa da Flórida o piloto português não conseguiu concluir as duas corridas do programa devido a acidentes, e por isso, agora no arranque da variante SprintX quer fazer melhor. No ano passado Parente foi quarto nas duas corridas do Texas.

A configuração das provas faz com que o piloto do Porto divida a condução do Bentley # 9 da K-KPAX Racing com o espanhol Andy Soucek. Um piloto de créditos firmados, nomeadamente na Blancpain GT Series, que participará nas duas corridas de 60 minutos com troca de pilotos obrigatória.

“Conheço o Andy há muito tempo e damo-nos muito bem. É muito rápido e conhece o Continental GT3 profundamente, o que será uma mais-valia numa altura em que tanto eu como a K-PAX Racing estamos ainda a descobrir todas as suas potencialidades”, refere Álvaro Parante antes da prova de Austin.

O Campeão do Pirelli World Challenge de 2016 mostra-se entusiasmado e determinado para a ronda deste fim de semana: “Julgo que a pista de Austin deverá ser mais favorável ao Bentley Continental GT3, que já demonstrou ser um carro bastante competitivo e fiável. A K-PAX Racing está mais forte que nunca e tem vindo a trabalhar afincadamente para que possamos estar no próximo fim-de-semana com o potencial necessário para estarmos na luta pelos lugares do pódio. Vamos dar o máximo, como sempre”.