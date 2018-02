Álvaro Parente faz dupla com piloto da Bentley

Para quem segue de perto o automobilismo, e em especial as provas de GT, Andy Soucek não é um nome estranho. O espanhol é piloto oficial da Bentley há alguns anos e agora vai fazer dupla com Álvaro Parente no Pirelli World Challenge na vertente SprintX.

O piloto português – que venceu a competição norte-americana de GT em 2016 – vai representar pela terceira época consecutiva a equipa K-PAX Racing, que esta temporada trocou os McLaren 650S pelos Bentley Continental GT3.

O arranque da competição acontece a 9 de março, e Parente está ansioso pelo começo da época: “Fiquei entusiasmado quando soube que o Andy seria o meu colega de equipa. Já o conheço há muitos anos e já competimos em diversas categorias, desde a GP2 Series até a inúmeras competições de GT. Creio que formamos uma dupla muito competitiva”.

O piloto Porto também espera que Soucek o ajude na adaptação ao Bentley, já que o espanhol corre com o carro britânico desde que a M-Sport iniciou o programa na Blancpain GT Series: “O Andy é rápido e está bastante habituado ao carro que usaremos este ano, o que será muito importante para uma campanha que se adivinha difícil, dado o crescente nível de pilotos que se tem vindo a verificar no Pirelli World Challenge. Acredito que temos todos os ingredientes para sermos fortes contendores em todas as situações”.

De referir que a vertente SprintX do Pirelli World Challenge tem cinco etapas, iniciando-se a 23 de março no Circuito das Américas, em Austin (Texas).