Motores Álvaro Parente determinado para a corrida em Sebring Por

O 10º lugar da grelha nos GTD não seria aquilo que Álvaro Parente pretendia na qualificação para as 12 Horas de Sebring.

Mas numa prova tão dura com a que se disputa este sábado no histórico traçado da Flórida a posição de largada apenas é importante para perceber o andamento do Acura NSX GT3 # 86 da Michael Shank Racing, que o piloto português divide com Katherine Legge e Trent Hindman. A britânica foi encarregue de realizar a qualificação, por isso espera-se que a maior rapidez de Parente produza turnos de condução fortes que permitam uma boa recuperação da equipa durante a corrida.

“Quem qualifica o carro tem de iniciar a prova e decidimos que era importante eu terminar a corrida, o que nos obrigou a alterar a estratégia. A Kate esteve muito bem, como é seu hábito, e qualificou o carro numa boa posição. Penso que o décimo lugar nos permite olhar para a corrida com confiança”, explica o piloto do Porto.

Álvaro Parente está determinado e seguro de que terá um carro competitivo, apesar das condições climatéricas. “A pista muda muito com a temperatura e isso tem um impacto forte no comportamento do carro. Estamos a trabalhar e acreditamos que estamos no bom caminho para a prova de amanhã. Será uma corrida muito dura, mas se evitarmos os problemas do tráfego e problemas, sabemos que poderemos estar bem classificados no final das doze horas de acão”.