Alexey Lukyanuk lidera primeiro dia no Rali dos Açores

Sempre espetacular, arriscando como de costume, o russo Alexey Lukyanuk lidera o Rali dos Açores após o primeiro dia desta primeira prova do Campeonato da Europa da especialidade e segunda do Campeonato de Portugal de Ralis.

Foi uma primeira etapa nada fácil, pois se a super especial da Lagoa foi um ‘apertitivo’ que teve pouco impacto desportivo na prova, a primeira passagem pelo troço de Vila Franca São Brás, com mais de 15 quilómetros de extensão, colocou Lukyanuk na frente do rali, com pouco mais de dois segundos de vantagem sobre Ricardo Moura.

O piloto açoriano, que estreia um novíssimo Skoda Fabia R5, mostrou-se consistente ao longo deste curto primeiro dia, e na especial do Grupo Marques 1 perdeu apenas uma décima para o líder, partindo assim para a segunda jornada da prova no segundo posto, a 2,7s de Alexey Lukyanuk.

Bruno Magalhães não se mostrou tão rápido como se pensava neste primeiro dia, alegando alguma falta de confiança, sobretudo na segunda especial do dia, onde não quis causar estragos no seu Skoda ‘jogando pelo seguro’. Assim acabou a etapa na terceira posição, já a mais de 13 segundos do líder.

Depois de ter sido o mais rápido na passagem pelo troço de Vila Franca São Brás, Chris Ingram manteve-se na luta pelas posições, terminando o dia na quarta posição, a pouco mais de 15 segundos de Alexey Lukyanuk e diante de Bernardo Sousa, que mostrou uma rápida adaptação ao Citroën DS3R5 da Play Autoaçoreana.

icardo Teodósio também entrou muito bem na prova açoriana, e conseguiu terminar o primeiro dia como o quarto melhor português, um pouco à frente de José Pedro Fontes, que nunca se encontrou na condução do Citroën DS3 R5.

