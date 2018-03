Europa Adolescente de 17 anos preso por planear ataque terrorista em concerto de Justin Bieber Por

Um adolescente de 17 anos, natural de Rhondda Cynon Taf, País de Gales, que planeava um ataque terrorista inspirado no Estado Islâmico, foi condenado a prisão perpétua, tendo de cumprir 11 anos de pena até poder ser considerada a liberdade condicional.

Lloyd Gunton vai cumprir uma pena de prisão de pelo menos 11 anos até poder ser considerada a liberdade condicional depois de planear, um mês após o atentado de Manchester, um ataque terrorista num concerto de Justin Bieber.

O jovem de 17 anos realizou um investigação de segurança ao local do espetáculo, tendo escrito uma “carta de martírio”.

“Eu sou um soldado do Estado Islâmico. Hoje ataquei Cardiff porque o seu governo continua a bombardear alvos na Síria e no Iraque. Haverão mais ataques no futuro”, lia-se na carta, citada pelo The Guardian.

Após ter conhecimento do caso, as autoridades invadiram a habitação do jovem, tendo descoberto a “carta”, acompanhada de um martelo de garra e uma faca de grandes dimensões.

Além da carta, os juízes do Tribunal de Birmingham tiveram também acesso a uma ‘lista de tópicos’, onde se liam tarefas como “destruir os não crentes com um carro” ou “atacar os infiéis que se opõe a Alá no pescoço”.

Em tribunal, o jovem negou a acusação de preparação de um ato terrorista, as acusações de encorajamento ao terrorismo bem como a posse de revistas de propaganda ao Estado Islâmico.

Lloyd Gunton confirmou a “curiosidade no Estado Islâmico”, alegando que “queria ver o quão fácil era para as pessoas que se interessavam pelo terrorismo entrarem em linha para obter informações, porque a polícia e o governo estão a tentar reprimir o terrorismo e a radicalização”.

