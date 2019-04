Hoje é dia 19 de abril, 51 adultos e 25 crianças morrem no Cerco de Waco Por

A 19 de abril de 1993, uma ação falhada do FBI termina com a morte de 76 pessoas, no Cerco de Waco, no Texas. Um grupo de religiosos davidianos fecha-se num rancho, durante 51 dias, e resiste a diversas ofensivas do FBI. O cerco termina com um incêndio provocado pelos fanáticos, numa tragédia que hoje se recorda.

O Cerco de Waco começou a 28 de fevereiro de 1993, quando o Bureau of Alcohol, Tobacco, and Firearms tentou cumprir um mandado de busca num rancho, onde se preparava um incêndio suicida, segundo suspeitava o FBI, após escutas realizadas.

Um grupo de davidianos, quase todos britânicos, resiste e por motivos religiosos enclausura-se no rancho, respondendo à ofensiva das autoridades que tentavam pôr termo ao que se julgava ser a orquestração de um suicídio coletivo, com crianças inocentes envolvidas.

Após 51 dias de negociações, de avanços e recuos, de tiroteios e falhas estratégicas, de agentes da polícia mortos, o Presidente dos EUA, Bill Clinton, ordena que o FBI invada o rancho de fanáticos, precisamente a 19 de abril de 1993.

A ação redunda num fracasso, com os suicidas a incendiar o rancho, o que provocou a morte a 76 pessoas, entre as quais 25 crianças e duas mulheres grávidas. Waco é uma das grandes manchas na história do FBI. Em apenas duas semanas, o complexo foi desmantelado e nenhuma prova restou. No local da tragédia, nasceu uma capela, em memória das vítimas.

A viagem pelo dia 19 de abril começa em 1506, com um massacre de judeus em Lisboa, que provoca cerca de 3000 vítimas. Já em 1770, o capitão James Cook avista pela primeira vez a Austrália. Em 1882, morre Charles Darwin e em 1839 o Tratado de Londres transforma a Bélgica num reino.

Em 1909, Joana d’Arc é canonizada em 1934 e o (falso) monstro de Loch Ness é fotografado, num embuste que durou 60 anos, até 1994.

O Partido Socialista português é fundado a 19 de abril de 1973, sete anos antes de Lula da Silva, ex-Presidente do Brasil, então líder sindical, ser detido pela polícia política do regime militar.

Neste dia, em 1987, estreiam ‘Os Simpsons’, uma das mais célebres séries da história da animação. E no conclave de 2005, após quatro votações, Joseph Ratzinger é eleito Papa. Bento XVI – que mais tarde renuncia e é substituído pelo Papa Francisco, em 2013 – sucedera a João Paulo II.

Nasceram neste dia D. Pedro I (1320), David Ricardo, economista e analista político inglês (1772), Jiroemon Kimura, supercentenário japonês, o homem mais velho do mundo na atualidade (1897), Duarte Pacheco, político português (1899), Fernando Botero, pintor e escultor colombiano (1932), Roberto Carlos, cantor e compositor brasileiro (1941), e James Heckman, economista norte-americano (1944).

Morreram a 19 de abril o Papa Leão IX (1054), Lord Byron, poeta britânico (1824), Benjamin Disraeli, primeiro-ministro britânico (1881), Charles Darwin, biólogo inglês (1882), Pierre Curie, físico francês (1906), e Charles Sanders Peirce, filósofo, cientista e matemático norte-americano (1914).