Wall Street sobe com impulso de empresas de saúde e tecnológicas

A bolsa de Nova Iorque subia hoje no início da sessão, com as empresas tecnológicas e do setor da saúde a liderarem os ganhos.

Às 14:55 (hora de Lisboa), o índice Dow Jones subia 0,36 por cento para 25.943,59 pontos e o Nasdaq avançava 0,40 por cento para 7.489,53 pontos.

O índice alargado S&P 500 somava 0,31 por cento e estava em 2.783,40 pontos.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, vai receber hoje na Casa Branca o chefe da delegação de negociadores chineses, Liu He, após uma semana de conversações destinadas a pôr fim ao conflito comercial entre China e Estados Unidos.

Na quinta-feira, a bolsa nova-iorquina fechou em baixa, pressionada por uma série de indicadores que ficaram abaixo do esperado. O Dow Jones baixou 0,40 por cento e o Nasdaq 0,39 por cento.

No imobiliário, as vendas de casas usadas caíram em janeiro para o nível mais baixo em três anos.

A atividade industrial da região de Filadélfia diminuiu em fevereiro, pela primeira vez também em quase três anos, e o índice dos indicadores avançados da Conference Board também recuou, ao contrário das expectativas dos analistas.

Do lado positivo, as inscrições semanais para subsídio de desemprego nos Estados Unidos baixaram mais do que previsto, atingindo o nível mais baixo de cinco semanas.