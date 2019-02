Motores Espanhol Juncadella de Aston Martin no DTM Por

Daniel Juncadella vai juntar-se a Paul di Resta, Ferdinand Habsburg e Jake Dennis na equipa R-Motorsport, que vai representar a Aston Martin no Campeonato Alemão de Carros de Turismo (DTM).

O espanhol representou a Mercedes no DTM até à época passada, representada pela equipa HWA, agora parceira da R-Motorsport na competição, e tem uma carreira alicerçada na Fórmula 3, que evoluiu depois para as corridas de Turismo e de GT.

No DTM Juncadella venceu no ano passado a prova disputada no circuito britânico de Brands Hatch. Agora está radiante por poder continuar na competição, mas agora com um novo desafio.

“Coma minha experiência gostaria de apoiar a R-Motorsport no desenvolvimento do Aston Martin Vantage DTM, de modo a que esteja o mais rapidamente possível ao nível da concorrência num ambiente muito competitivo”, afirma Juncadella.

O catalão sabe que não será fácil bater a Audi e a DTM no campeonato, mas está congiante: “Temos muito trabalho pela frente para sermos competitivos, mas tenho confiança de que brevemente seremos capazes de ter sucesso com a nossa ambiciosa e jovem equipa”.