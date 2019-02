Wall Street fecha sessão sem rumo mas encerra semana com ganhos importantes

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje sem rumo uma semana de ganhos importantes, mas com o Nasdaq enfraquecido no último dia, devido à desvalorização da Amazon.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,26 por cento, para os 25.063,89 pontos.

Já o alargado S&P500 avançou uns débeis 0,09 por cento, para as 2.706,53 unidades, não obstante em contraste com o tecnológico Nasdaq, que perdeu 0,25 por cento, para as 7.263,87.

No conjunto da semana, marcada pela divulgação de um número elevado de resultados de empresas, entre as quais pesos pesados como Apple e Facebook, e anúncios acomodatícios do banco central norte-americano (Fed) sobre as futuras taxas de juro, o Dow Jones progrediu 1,32 por cento, o Nasdaq valorizou 1,38 por cento, na que foi a sua sexta semana consecutiva de subida, e o S&P500 ganhou 1,57 por cento.

“Desde o início da época dos resultados, as empresas demonstraram menos moderação nas suas contas do que se temia no início”, avançou Maris Ogg, da Tower Bridge Advisors, o que ajudou a bolsa a avançar depois de um fim de 2018 complicado.

A afirmação explícita por parte da Reserva Federal (Fed) de que iria ser “paciente” nas taxas de juro também permitiu aos investidores acelerarem os ganhos. Por exemplo, o Dow Jones fechou na quinta-feira o seu melhor mês de janeiro em 30 anos.

Hoje, o tradicional relatório mensal sobre o emprego nos EUA veio dar ainda mais força aos índices bolsistas, ao dar conta de uma criação de 340 mil empregos em dezembro, o que superou as expectativas.

“Este relatório demonstrou que a economia dos EUA não enfraquece”, observou Quincy Krosby, da Prudential, numa altura em que o enfraquecimento do crescimento económico se generaliza, da Ásia à Europa.

A única sombra neste quadro de otimismo correspondeu hoje à queda da Amazon, que perdeu 5,38 por cento, depois de os resultados que divulgou na quinta-feira não terem agradado aos investidores.