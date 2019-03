Wall Street fecha em baixa pelo terceiro dia consecutivo

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em baixa, na que foi a terceira sessão consecutiva de descida, depois de a Reserva Federal ter apontado uma diminuição do ritmo da economia dos EUA.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average recuou 0,52 por cento, para os 25.673,46 pontos.

Mais fortes foram os recuos dos outros principais índices, com o alargado S&P500 a perder 0,65 por cento, para as 2.771,45 unidades, e o tecnológico Nasdaq a desvalorizar 0,93 por cento, para as 7,505.92.

A grande maioria dos setores fechou com perdas, em particular os relacionados com saúde e energia.

Os três dias consecutivos em que Wall Street fecha em baixa são atribuídos à espera de avanços nas negociações comerciais sino-norte-americanas.

No caso de hoje, o arrastar do impasse negocial foi agravado pela divulgação do Livro Bege da Reserva Federal (Fed), no qual o banco central norte-americano sistematiza informação sobre a economia do país ou relacionada com ela.

A Fed avançou no documento que há uma redução das perspetivas para a economia devido ao encerramento de serviços e agências do governo federal, o designado ‘shutdown’, no início do ano, a fraqueza da procura a nível mundial e a subida dos custos devida ao agravamento das taxas alfandegárias decidido por Donald Trump.

Hoje foi também conhecida a dimensão do défice comercial dos EUA, que ascendeu a 621 mil milhões de dólares (549 mil milhões de euros) em 2018, no que é o seu nível mais alto em 10 anos, apesar das políticas protecionistas de Trump.