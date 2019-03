Wall Street fecha em alta graças à conjuntura e ao setor da tecnologia

A bolsa nova-iorquina encerrou hoje em nítida alta, apesar do recuo da Boeing, com os investidores satisfeitos com as estatísticas do consumo privado e a dinâmica de pesos pesados tecnológicos.

Os resultados definitivos da sessão indicam que o índice seletivo Dow Jones Industrial Average ganhou 0,79 por cento, para os 25.651,15 pontos.

Apesar de terminar a subir, este índice abriu a sessão em baixa, pressionado pela Boeing, que acabou o dia a perder 5,33 por cento, devido à queda, no domingo, na Etiópia, de um avião emblemático desta marca, o 737 MAX 8.

Mesmo assim, a mencionada perda do construtor aeronáutico significou uma recuperação acentuada, uma vez que o título chegou a estar a desvalorizar 13,5 por cento.

Mais fortes do que o do Dow Jones foram os avanços dos outros índices mais emblemáticos. O tecnológico Nasdaq apreciou-se 2,02 por cento, para as 7.558,06 unidades, e o alargado S&P500 progrediu 1,47 por cento, para as 2.783,30.

Os índices beneficiaram em particular com os desempenhos da Apple, que progrediu 3,46 por cento, e da Facebook, que avançou 1,46 por cento, no seguimento da divulgação de notas de analistas positivas.

O setor dos semicondutores também beneficiou com a compra do fornecedor israelo-norte-americano de produtos de redes informáticas Mellanox, por 6,9 mil milhões de dólares (6,1 mil milhões de euros), pela Nvidia, que subiu 6,97 por cento.

Mas, de forma geral, dois elementos basearam a recuperação dos índices depois de terem vivido a pior semana desde o início do ano, segundo Gregori Volokhine, da Meeschaert Financial Services.

Desde logo, uma razão psicológica – durante uma entrevista televisiva, divulgada no domingo, o presidente da Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, “reafirmou tudo o que se sabia, sobre a paciência [necessária antes de voltar a subir as taxas de juro], sobre a confiança na economia, sobre a independência da Fed”, sublinhou Volokhine.

“Mas, sobretudo, deu uma impressão de solidez, o que é uma posição extremamente tranquilizadora na direção de um organismo tão importante”, acrescentou.

Os números sobre as vendas de retalho mostraram-se sólidos, apresentando um crescimento forte em janeiro, depois de uma baixa em dezembro, segundo este especialista.

“Entre uma Fed que garante que vai continuar a ser paciente durante muito tempo e uma economia que deu sinais de vigor no início do ano, isto é música para os ouvidos dos investidores”, comentou Volokhine.