Cultura Vídeo: O bizarro tema que já é favorito a representar Portugal na Eurovisão Por

“E se eu partir o telemóvel?” O ‘ovni’ da Eurovisão de 2019 promete ser de Portugal. O tema de Conan Osíris está a dar que falar nas redes, com opiniões bem vincadas contra… e a favor.

“Telemóveis”, escrito, composto e interpretado por Conan Osíris, é já apontado como o grande favorito ao triunfo no Festival da Canção, tornando-se assim no representante nacional à Eurovisão, que este ano se realiza em Israel.

O tema, como diria Fernando Pessoa, primeiro estranha-se, depois… estranha-se novamente. ‘Telemóveis’ está a dar que falar pela sonoridade invulgar, para além de uma letra que permite várias interpretações.

“Se a vida ligar, se a vida mandar mensagem, se ela não parar e tu não tiveres coragem de atender, tu já sabes o que é que vai acontecer”, canta Tiago Miranda, que adotou o nome artístico Conan Osíris.

Com um som que mistura etnias, ao mesmo tempo que evoca o fado, o vídeo de ‘Telemóveis’ no Youtube do Festival da Canção soma 824 mil visualizações, mais do dobro do que o segundo vídeo mais reproduzido, ‘A Dois’, dos Calema.

Veja o vídeo e ouça ‘Telemóveis’.