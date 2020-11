Nas Notícias Vídeo mostra tentativa de carjacking na A1 em Vila Nova de Gaia Por

Os ocupantes de um veículo que circulava na A1, em Vila Nova de Gaia, não ganharam para o susto quando, na madrugada da passada sexta-feira, cerca das 04h50, foram vítimas de uma tentativa de carjacking com recurso a arma de fogo.

Junto ao nó de Avintes, o grupo circulava na faixa da direita e seguia em direção ao trabalho quando foi abordado por um outro carro que, vindo pela esquerda, fez tentativas de aproximação.

A dado momento, desde o banco traseiro do veículo onde estariam os assaltantes, um dos sujeitos abriu o vidro e apontou uma arma de fogo que, segundo relatos das vítimas lhes pareceu ser uma caçadeira.

Em pânico, os ocupantes da viatura perseguida tentam escapar até que o outro carro se atravessa na A1, forçando a uma paragem, que acabaria por não acontecer.

O condutor perseguido tem a tentação de abrandar mas é pedido pelos outros ocupantes do carro para que não pare e, já pela faixa de segurança, começa a rodar em alta velocidade.

Mais adiante, as vítimas acabam por sair da A1, enquanto os assaltantes seguiram marcha.

Assustado, o condutor do veículo não esconde o nervosismo após o terror vivido e chega mesmo a entrar em sentido contrário num dos nós de acesso à A1.

Posteriormente, o grupo, já em segurança, apresentou queixa na polícia perante o que ocorreu.

A polícia acredita que os assaltantes pertencerão a um grupo que será responsável por alguns problemas na Invicta, nos últimos tempos.

De acordo com a TVI 24, a Polícia Judiciária está a investigar esta tentativa de assalto.

Através da câmara instalada no veículo, o grupo conseguiu filmar todos os momentos de pânico, com a respiração do condutor a ser impressionante e bem reveladora do susto pelo qual passaram.

Chamamos a atenção para os leitores mais sensíveis para o impacto das imagens que se seguem.