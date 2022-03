Cultura Artistas de Gaia angariam mais de 8000 euros para refugiados da Ucrânia Por

Artistas de Gaia realizam ação solidária para com os refugiados da Ucrânia.

O leilão de arte promovido pelos Aristas de Gaia – Cooperativa Cultural angariou mais de 8 mil euros que serão integralmente convertidos em bens alimentares e de primeira necessidade que o município de Vila Nova de Gaia fará chegar aos países fronteiriços que estão a receber refugiados de guerra.

Entre mais de uma centena de trabalhos doados por artistas de Norte a Sul do País, foram adquiridas mais de 70 obras, partindo de uma base de licitação de 80 euros que chegou a atingir os 450 euros de licitação, numa noite que juntou mais de 100 visitantes no Espaço da Paz, em Vila Nova de Gaia.

Organizado pelos Artistas de Gaia – Cooperativa Cultural, com o apoio do Conselho Português para a Paz e Cooperação (CPPC) e da Câmara Municipal de Gaia, o leilão terá uma segunda edição em Abril, com o objectivo de reforçar o apoio à causa defendida pelos artistas.

“Estamos muito satisfeitos com o resultado deste leilão, pois tivemos uma grande afluência de visitantes que se traduziu numa angariação relevante para a causa que defendemos. Os artistas aderiram em força, doando obras para ajudar o povo ucraniano e o público respondeu com interesse e ação num leilão em que algumas obras foram muito disputadas”, defende Agostinho Santos, presidente dos Artistas de Gaia – Cooperativa Cultural.

“Agora, os mais de 8 mil euros angariados serão utilizados na sua totalidade para comprar bens alimentares e de primeira necessidade, que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia fará chegar ao destino. Em Abril, retomaremos este formato, para dar oportunidade às obras que não foram vendidas e, acima de tudo, para reforçar este apoio que assumimos como prioritário”, complementa.