Vídeo consciencializa para hábitos saudáveis durante o verão

Associação Portuguesa de Intervenção Cardiovascular (APIC) está a promover uma campanha nacional de consciencialização para a doença coronária com o mote “A Saúde do Coração não Tira Férias”. Veja o vídeo.

O objetivo desta campanha é alertar para a importância de manter um estilo de vida saudável também no período de férias, como forma de prevenção da doença coronária.

A iniciativa, divulgada em formato vídeo, avança com os 10 conselhos principais para prevenir a doença coronária. “É importante que as pessoas estejam conscientes de que não devem ignorar os sintomas de alarme para o enfarte agudo do miocárdio. Mesmo em tempo de férias, é preciso manter os cuidados regulares com o coração”, afirma João Brum Silveira, presidente da APIC.

A doença coronária carateriza-se pela acumulação de depósitos de gordura no interior das artérias que fornecem sangue ao coração. Esses depósitos causam um estreitamento ou obstrução das artérias o que provoca uma diminuição dos níveis de oxigénio e nutrientes que chegam às células do músculo cardíaco.

A adoção de um estilo de vida saudável optando por uma alimentação equilibrada, evitando os alimentos ricos em sal e em gorduras, praticando exercício físico, e evitando situações de stress e o consumo excessivo de álcool e de tabaco, são cuidados essenciais na prevenção da doença coronária.

“Nunca é demais lembrar que é primordial tomar sempre a medicação prescrita pelo médico e não faltar às consultas agendadas; vigiar a pressão arterial e os níveis de colesterol; e caso tenha sintomas como dor no peito, suores, náuseas, vómitos, falta de ar e ansiedade, não os ignore, ligue o 112 e siga a instruções que lhe forem dadas. Mantenha-se sempre informado sobre a saúde cardiovascular”, conclui João Brum Silveira.

O vídeo da campanha ‘A Saúde do Coração não tira férias’ está disponível em: