Desporto Cebolinha fala pela primeira vez como reforço do Benfica Por

Antes de embarcar rumo a Lisboa para assinar contrato com o Benfica, Everton Cebolinha falou aos jornalistas sobre o próximo desafio para a sua carreira.

Em declarações à RBS TV, no aeroporto de São Paulo, o extremo brasileiro assume que tem a expetativa de ficar marcado na história do clube encarnado.

“Espero ser bem sucedido. Tenho a expectativa de vestir a camisola, fazer uma grande história no Benfica”, afirmou Cebolinha.

Em relação aos seus futuros colegas, o internacional brasileiro revela que ainda não falou com nenhum companheiro do Benfica, mas apenas com quem já jogou lá.

Por fim, Cebolinha assume que este é o momento para outros desafios e deixa uma mensagem de agradecimento aos adeptos do Grémio.

“Fico feliz por realizar um sonho que sempre almejei na carreira, mas triste por deixar um clube como esse, que me acolheu muito bem. Sempre procurei corresponder, mas agora é alçar voos maiores e que tudo dê certo”, comentou.

Everton Cebolinha chega a Lisboa nas próximas horas para realizar os habituais exames médicos e assinar um contrato para as próximas cinco temporadas.