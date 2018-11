Local Vídeo: Autocarro com 28 passageiros incendiou-se junto à Malveira Por

Um autocarro com 28 passageiros incendiou-se, este sábado, na Autoestrada 8, que liga Lisboa a Torres Vedras, na zona da Malveira. Veja o vídeo.

De acordo com fonte do Comando Territorial de Lisboa da GNR, citada pelo Jornal de Notícias, as autoridades foram alertadas para o incidente às 11h45 deste sábado.

As chamas apoderaram-se do autocarro, onde estavam 28 passageiros, sem registo de feridos.

O veículo pegou fogo no sentido Lisboa – Torres Vedras, tendo obrigado ao corte do trânsito nos dois sentidos da A8.

A circulação viria a ser retomada com normalidade pelas 14h00, depois de longas filas de trânsito.

As imagens, divulgadas nas redes sociais, mostram a destruição do autocarro.

Veja.