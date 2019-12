Colisão entre três automóveis no acesso à A28 em Esposende faz cinco feridos – CDOS

Uma colisão entre três automóveis no acesso à A28, em Esposende (Braga), provocou hoje dois feridos graves e três feridos ligeiros, disse à Lusa fonte do Comando de Operação de Socorros (CDOS) de Braga.

O alerta da colisão dos três veículos foi registado às 11:32 e para o local deslocaram-se “12 operacionais com quatro veículos” dos Bombeiros de Esposende, bem como uma patrulha da GNR e ambulâncias de Barcelos e Vila do Conde, disse a mesma fonte do CDOS de Braga.

Os dois feridos graves foram transportados para o Hospital de Braga e os três feridos ligeiros foram levados para o Hospital de Barcelos.

A circulação no acesso à A28, junto a uma grande superfície comercial, continua a fazer-se, mas com lentidão, acrescentou o CDOS.