Venezuelano detido em Cabo Verde com quase um quilo de cocaína no organismo

Um venezuelano foi detido em Cabo Verde com 885 gramas de cocaína que transportava no organismo, num voo proveniente do Brasil, informou hoje a Polícia Judiciária (PJ) cabo-verdiana.

Segundo as autoridades cabo-verdianas, o homem, de 30 anos, foi detido na quarta-feira em flagrante delito no Aeroporto Internacional Amílcar Cabral, na ilha do Sal, com a droga que transportava em 95 invólucros (bolotas).

A PJ adiantou ainda que o indivíduo foi detido na sequência de uma ação preventiva e de rotina do controlo de passageiros do voo proveniente de Fortaleza, no Brasil.

O detido será presente ainda hoje às autoridades judiciárias, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação pessoal, acrescentou a PJ.