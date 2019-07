Fórmula 1 Valtteri Bottas e Esteban Ocon de Mercedes em Goodwood Por

A Mercedes confirmou que Valtteri Bottas e Esteban Ocon vão estar presentes no Festival de Goodwood aos comandos do Mercedes W07 de Fórmula 1.

O finlandês, habitual titular no W10 # 77 no Campeonato do Mundo deste ano, e o francês, terceiro piloto da equipa campeã do Mundo, vão fazer as delícias dos fãs no icónico evento motorizado britânico, que decorrerá entre os próximos dias 4 e 7 de julho.

Uma semana antes do Grande Prémio da Grã-Bretanha em Silverstone, o F1 da Mercedes de há umas épocas atrás vai evoluir juntamente com outras máquinas míticas do automobilismo, como os Aston Martin ou os Porsche 917 de Le Mans.

Esteban Ocon tripulará o W07 na sexta-feira e no sábado, enquanto Valtteri Bottas irá garantir o espetáculo no domingo, repetindo aquilo que já fizera o ano passado.