Valentino Rossi e Lewis Hamilton vão ‘trocar de papéis’ em Valência

É oficial. A 9 de dezembro Valentino Rossi e Lewis Hamilton vão ‘trocar de papéis’ com o campioníssimo italiano a tripular um F1 da Mercedes (W10) e o britânico a tripular a Yamaha M1 de MotoGP.

Uma ação possível graças a um patrocinador comum da Mercedes e da Yamaha, para além da grande amizade une ‘Il Dottore’ ao hexacampeão do Mundo de Fórmula 1, que é um apaixonado pelas duas rodas, sendo que esta ação foi algo com que sempre sonhou. Da mesma forma que para o # 46 tripular um Fórmula 1 é algo que considera único.

Não será a primeira vez que Rossi guia um monolugar de F1, pois já teve oportunidade de estar ao volante dos Ferrari de Michael Schumacher em 2004 e em 2006, bem como o de Fernando Alonso em 2010. Nessa altura corriam rumores de que estaria em negociações com a ‘Scuderia’ de Maranello. O que nunca se veio a confirmar.

Os últimos pilotos de MotoGP a tripularem F1 foram Jorge Lorenzo, quando corria pela Yamaha e foi convidado pela Mercedes em 2014, e Marc Marquez, que teve a oportunidade de testar um Toro Rosso em 2018 no circuito de Red Bull Ring (Áustria).

Já Lewis Hamilton terá um a rara oportunidade para guiar uma máquina de MotoGP, pois apenas testou uma Yamaha R1 de Superbikes em Jerez de La Frontera no ano passado . Por isso está entusiasmado: “Estou super excitado. Ando de moto há vários anos mas nunca dei mais do que três voltas em pista, e foram incríveis. Não falho qualquer prova de MotoGP. Testar uma moto de Grande Prémio é qualquer coisa que sempre quis fazer na minha juventude. Estar na mesma pista que Valentino vai ser surrealista. É uma grande honra, pois ele é um ícone do motociclismo”.