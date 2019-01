União Africana cancela missão a Kinshasa após vitória de Tshisekedi nas presidenciais

A União Africana cancelou hoje a sua missão à República Democrática do Congo (RDCongo), que estava agendada para segunda-feira, após o Tribunal Constitucional congolês ter anunciado a vitória de Felix Tshisekedi na eleição presidencial de 30 de dezembro.

A decisão foi confirmada por uma fonte da União Africana, que indicou que a organização pan-africana tomou esta decisão na sequência do Tribunal Constitucional ter decretado Félix Tshisekedi Presidente do país, após rejeitar todos os recursos interpostos contra os resultados provisórios das eleições.

Segundo a agência Associated Press, ao rejeitar os recursos, o Tribunal Constitucional ratificou a vitória de Félix Tshisekedi, que obteve cerca de 38,57 por cento dos votos contra 34,86 por cento do candidato do principal partido da oposição, Martin Fayulu, de acordo com os dados provisórios divulgados pelo Comité Eleitoral do país em 10 de janeiro.

Tshisekedi, 55 anos, será o sucessor de Kabila, que preside aos destinos do país desde 2001.

O candidato classificado em segundo lugar nas eleições presidenciais da RDCongo, Martin Fayulu, apelou hoje a protestos em todo o país, depois de o tribunal ter ratificado a vitória de Félix Tshisekedi.

“Apelo também a toda a comunidade internacional que não reconheça um poder que não tem legitimidade nem capacidade jurídica para representar o povo congolês”, declarou Fayulu, afirmando-se como “o único Presidente legítimo” da RDCongo.

Na passada quinta-feira, a União Africana pediu a “suspensão da proclamação” dos resultados eleitorais definitivos na RDCongo e acordou o envio de uma delegação de “alto nível” a Kinshasa.

Reunidos em Addis Abeba, capital da Etiópia, chefes de Estado e de governo africanos consideraram “existirem sérias dúvidas sobre a conformidade dos resultados provisórios, tais como foram proclamados pela Comissão Eleitoral Nacional Independente (CENI)”.

O novo Presidente da República Democrática do Congo toma posse na terça-feira.