Uma experiência inestimável para o McLaren 720S no Abu Dhabi

A estreia do novo McLaren 720S GT3 nas 12 Horas do Golfo foi uma experiência incrível para Álvaro Parente e para a própria marca de Woking.

O piloto português, acompanhado por Ben Barnicoat e Shan Van Gisbergen, chegou a liderar a corrida antes de uma suspensão ceder e fazer a equipa perder cerca de 15 minutos nas boxes, vindo a concluir a prova na oitava posição.

No entanto para Dan Walmsley, da McLaren, tratou-.se de “uma experiência inestimável”, pois ficou provada a competitividade do 720S GT3, perfilando-o como uma das mais fiáveis propostas para várias competições de GT em todo o Mundo.

“Foi um bom começo de competição para o carro, que provou a sua eficácia face a um plantel de primeira água, e permitiu também evoluir o programa de desenvolvimento. Estou muito satisfeito com o empenho que a equipa mostrou na pista e em Woking. Juntando esta experiência à obtida aquando da conceção, construção, ensaios e desenvolvimento do McLaren 720S GT3 e isso dá-nos mais confiança para o futuro do carro”, assume Walmsley.

A McLaren Automotive deverá agora submeter o modelo a um processo de homologação do modelo no começo de 2019, antes de o disponibilizar para equipas de clientes. Sabe-se que nos Estados Unidos a Compass Racing já fez a sua encomenda para um programa no Pirelli World Challenge Sprint Cup e no IMSA, esperando-se que mais tarde algumas equipas o façam para o Blancpain GT Series na Europa.