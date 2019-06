Motores Era Hypercar é o tempo certo para a McLaren entrar no ‘Mundial’ de Resistência Por

À imagem da Aston Martin e da Toyota também a McLaren confirmou em Le Mans o seu interesse nos futuro regulamento Hypercar no Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) de 2020-2021.

Sendo um dos construtores envolvidos nas discussões do novo regulamento desde o seu começo, a marca de Woking surge naturalmente neste novo panorama do futuro WEC inserido na categoria que irá substituir a atual classe ‘rainha’ do campeonato, a LMP1.

“Penso que é bom e que finalizaram e anunciaram-o (o regulamento) porque nos deram algo para reagirmos. No geral estou satisfeito com a direção que se está a seguir. Trabalhamos todos em conjunto e acabamos com uma recomendação sobre que iríamos seguir em frente, de como o íamos fazer e quando o íamos fazer”, afirmou o presidente da McLaren à imprensa presente em Le Mans.

Zak Brown afastou a possibilidade de entrar na primeira época em que os regulamentos estarão em vigor, sendo provável que a McLaren o faça apenas a partir da época de 2021/2022: “Tem tudo a ver ver com a análise de como e quando o vamos fazer. O teto do orçamento vai surgir em 2021, e o mais rápido que vamos poder estar prontos é 2021”.

“Para adotar a base de um carro de estrada para os novos regulamentos é preciso reorganizar toda uma estrutura, por isso dois anos será o timing oportuno”, explicou ainda o ‘patrão’ da McLaren para quem as decisões de um envolvimento desportivo têm de ser tomadas de uma forma isolada de outros programas.

A rematar Brown frisou: “Não terá nada a ver com a nossa equipa de F1, pois não nos interessa perturbar as nossas atividades na Fórmula 1, que economicamente fará mais sentido com um teto orçamental. O nosso envolvimento (com o Hypercar) será feito todo de forma independente, não apenas tecnicamente mas também fiscalmente”.