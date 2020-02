Motores Um Ford Escort RS 2000 muito especial Por

O Kumho MotorFestival em Pombal foi a oportunidade para pilotos tirarem as suas máquinas da garagem, como foi o caso de José Grosso.

O veterano piloto de Leiria, um fã de Ford Escort, adquiriu recentemente um RS2000 muito especial, modificado pela Faustune para ser uma ‘besta’ de pista, que o seu novo ‘dono’ aproveita para, de vez enquando, ir dar umas ‘aceleradelas’.

Fotos: Ricardo Cachadinha

“A oportunidade de adquirir este carro surgiu. Uma máquina muito especial, muito modificada, mas bem concebida, pois quem a concebeu não olhou a custos. Tem acabamentos de competição dignos de um WRC”, destaca José Grosso.

O piloto adiantou que sob o capot deste Escort muito especial está um motor 2.4 que debita mais de 350 cv, possui uma preparação Faustune e que, na sua opinião, só tem um senão: “Tem caixa sequencial. E eu gosto dos carros de corrida à antiga, com a caixa convencional. Mas é um carro muito bom e raro. Um investimento que valeu a pena, pois tem procura”.

Na nossa ‘viagem’ pela especial montada para o evento que celebrou a temporada 2019 do Desafio Kumho Portugal, José Grosso não ‘puxou’ pelo Escort: “Andamos nem a ‘meio-pau’, porque a chuva não permite que arrisquemos tocar num passeio ou algo do género. Além disso este carro foi concebido para pista e não para ralis”.

Mas o empresário leiriense não podia faltar à chamada, pois são poucas as oportunidades que tem para participar em eventos deste género: “Tenho uma vida profissional e familiar que não me permite entrar em competições, por isso aproveito eventos deste género essencialmente para me divertir. Coisas em redor do castelo de Leiria, o Leiria Sobre Rodas ou agora este evento. E é o que vou procurar continuar a fazer, até porque carros destes não são para ficar parados na garagem”.