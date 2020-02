Motores Ainda o Kumho Festival em Pombal Por

A primeira edição do Kumho Motor Festival que decorreu em Pombal foi uma autêntica festa de celebração para o Desafio criado pela conhecida marca de pneus coreanos em Portugal, representada pela ASR na competição.

O evento, apoiado pelo município e bombeiros voluntários locais, levou bastante animação ao centro da cidade, com máquinas mais ou menos atuais a fazerem as delícias de todos quantos se deslocaram a Pombal no passado fim de semana.

Houve também a possibilidade de contar com dois nomes bastante consagrados do automobilismo nacional – Rui Madeira e Pedro Leal – que aos comandos dos Mitsubishi Evo da Peres Competições abrilhantaram ainda mais este acontecimento, rematado com a entrega dos prémios do Desafio Kumho Portugal ao final da noite nas instalações da cervejeira Xarlie, parceira do evento.

Fica o vídeo da Vmotores e os comentários do nosso colega Joaquim Amândio Santos sobre o evento.