UE negoceia aprofundamento de relações comerciais com cinco países africanos

A União Europeia (UE) lançou hoje negociações com cinco parceiros da África oriental e austral para aprofundar as relações económicas no âmbito de um acordo mais abrangente do que as trocas de bens.

Segundo um comunicado divulgado em Bruxelas, as negociações com as ilhas Comores, Maurícias, Seicheles, Madagáscar e o Zimbabué, decorrem no quadro da aliança África-Europa para o investimento e empregos duráveis.

Desde a assinatura das parcerias iniciais, em 2012, as exportações de bens destes cinco países para a UE aumentaram quase 25 por cento, somando cerca de 2,8 mil milhões de euros, em 2018.

O novo acordo deverá cobrir outras regras e áreas importantes ligadas ao comércio, tais como os serviços, os investimentos, os obstáculos técnicos ao comércio, os direitos de propriedade intelectual e o comércio e desenvolvimento duráveis.