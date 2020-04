Turquia doa material de proteção a Espanha e Itália

A Turquia enviou hoje máscaras, fatos e óculos de proteção e gel hidroalcoólico para Espanha e Itália, os dois países europeus mais afetados pela pandemia provocada pelo novo coronavírus.

Um avião militar de carga partiu hoje de uma base próxima de Ancara com cinco toneladas de equipamento de proteção a bordo, segundo um comunicado do Ministério da Defesa turco.

O equipamento foi empacotado em caixas onde se lê, em espanhol e em italiano, uma frase do poeta sufi do século XIII Jalalluddin Rumi: “Há esperança depois do desespero e muitos sóis depois da escuridão”.

A Turquia está também a ser muito afetada pelo novo coronavírus, registando cerca de 13.500 casos e 214 mortos, segundo o Ministério da Saúde.

Itália é o país do mundo com mais vítimas mortais, 12.428 num total de 105.792 mil casos confirmados até terça-feira, e Espanha regista, segundo números oficiais de hoje, 102.136 pessoas infetadas e 9.053 mortos.

Alguns países, com destaque para a China, onde surgiram os primeiros casos em dezembro e parece agora estar ultrapassado o pico da propagação do vírus, têm oferecido material de proteção e outro tipo de ajuda a vários países.

Taiwan prometeu também hoje doar 10 milhões de máscaras aos países mais afetados pelo novo coronavírus, incluindo membros da União Europeia e os EUA.

Na semana passada, a Rússia enviou para Itália um grupo de 104 pessoas médicos, enfermeiros e outros profissionais de saúde, e material médico como máscaras, ventiladores e fatos de proteção.

Também os Estados Unidos enviaram sete camiões com equipamentos médicos – camas, colchões, macas, cadeiras de rodas dobráveis, armários médicos e lençóis – para o norte de Itália.

A República Checa ofereceu 10.000 fatos de proteção a Espanha e Itália e países como a Albânia ou Cuba enviaram nas últimas semanas equipas médicas para Itália.

O novo coronavírus, que provoca a covid-19, já infetou cerca de 866 mil pessoas em todo o mundo, mais de 43 mil das quais morreram.