Motores Nona temporada do ‘Mundial’ de Resistência poderá arrancar em março de 2021 Por

Os organizadores do Campeonato do Mundo de Resistência (WEC) foram obrigados a rever o calendário da temporada de 2021 devido à pandemia de coronavírus.

Com a conclusão da época atual a sofrer cancelamentos e adiamentos – com as 24 Horas de Le Mans agora remarcadas para setembro, o ACO foi obrigado a também protelar o início da temporada de 2020/2021.

Inicialmente a nona época do WEC deveria arrancar a 5 de setembro, com as 6 Horas de Silverstone (Inglaterra), mas com a prova de Le Mans deste ano aprazada para 19 e 20 de setembro, devido o Covid-19, não houve outro remédio senão adiar também o começo da época de 2020/2021.

Mas a situação é dinâmica, e o ACO tem também de trabalhar com a Federação Internacional do Automóvel (FIA) no novo calendário do European Le Mans Series, que deverá ter seis ou cinco provas. A atual temporada do WEC deverá contar com oito corridas, como estava inicialmente previsto.

Para já Spa-Francorchamps está em ‘stand by’, não apenas devido à situação de pandemia, mas também pelo congestionamento de datas para a pista belga no verão – as 24 Horas de Spa estão marcadas para 25 e 26 de julho e o Grande Prémio da Bélgica para 30 de agosto.