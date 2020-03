Motociclismo Trial em Vila de Fontes cancelado e GP de Portugal de Motocross adiado Por

A epidemia de coronavírus está a causar constrangimentos em vários eventos desportivos no nosso país e o motociclismo também se recente da situação.

É que foi anunciado o cancelamento da primeira prova do Campeonato Nacional de Trial em Vila de Fontes (Santa Marta de Penaguião), agendada para 22 de março, e o adiamento do Grande de Portugal de Motocross (MXGP), previsto para 25 e 26 de abril em Águeda.

No fundo trata-se de seguir as recomendações da Direção Geral de Saúde no sentido que não efetuar manifestações ao ar livre que impliquem a reunião de mil ou mais pessoas num local, mesmo que seja ao ar livre.

Os organizadores da prova de Trial em Fontes entendeu que a realização da prova do dia 22 constituiria efetivamente um risco inadequado, em especial porque se desenrola no Norte do País – até agora é a zona mais afetada. E embora não se conheçam casos no concelho, a medida deve-se sobretudo à proveniência da grande maioria dos pilotos e equipas participantes, que são também desta zona do país e ainda do Norte de Espanha”.

Já em relação ao ‘Mundial’ de Motocross, o Águeda Action Club – ACTIB diz que o adiamento se tornou inevitável dado o atual surto do Coronavírus (COVID-19), sendo que após diligências com o promotor mundial e mediante ajustes em todo o calendário, podemos adiantar que o evento irá realizar-se a 17 e 18 de Outubro.

“Lamentamos o sucedido. Sem dúvida que estamos perante um panorama crítico, que obrigou diversas organizações a tomarem a mesma decisão e as consequentes soluções alternativas”, afirma José Brenha.

O presidente do Águeda Action Clube sublinha ainda: “Temos trabalhado afincadamente para este evento, as condições estavam todas preparadas, mas a realidade é que esta foi a melhor decisão. Contamos com a presença de todos em Outubro”.