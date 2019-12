Treinador Vladan Milojevic deixa comando do bicampeão e líder Estrela Vermelha

O treinador Vladan Milojevic abandonou o comando do Estrela Vermelha, atual bicampeão da Sérvia e líder destacado da Liga de futebol daquele país, anunciou hoje o técnico, em conferência de imprensa.

“Decidi deixar de ser o treinador do Estrela Vermelha. Quero agradecer aos meus colaboradores, à minha família e, sobretudo, aos adeptos”, disse o antigo internacional sérvio.

Vladan Milojevic, de 49 anos, assumiu o comando do Estrela Vermelha, no qual atua o português Tomané, em 2017, tendo conduzido a formação de Belgrado à conquista de dois campeonatos. O técnico deixa a equipa no primeiro lugar da Liga sérvia, com 11 pontos de vantagem sobre o segundo colocado e rival, Partizan.

Na semana passada, o Estrela Vermelha foi afastado das competições europeias, ao terminar no quarto e último lugar do grupo B da Liga dos Campeões.

Na derradeira ronda, os sérvios perderam na visita ao Olympiacos (1-0), treinado pelo português Pedro Martins, sendo ultrapassados na classificação pelos gregos, que, assim, asseguraram uma vaga nos 16 avos de final da Liga Europa.