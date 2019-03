Treinador Paulo Sousa estreia-se no Bordéus com empate frente ao Rennes

O treinador português Paulo Sousa estreou-se hoje no comando técnico do Bordéus com um empate 1-1 na receção ao Rennes, para a 29.ª jornada da liga francesa de futebol, liderada pelo Paris Saint-Germain.

O guineense François Kamano, aos 59 minutos, colocou o Bordéus em vantagem, mas o senegalês M’Baey Niang, aos 90+2, fez o golo do empate e ‘estragou’ a estreia de Paulo Sousa, que não conseguiu quebrar o jejum de cinco jogos sem vitórias para o campeonato.

O Bordéus segue no 13.º lugar da tabela classificativa, com 34 pontos, enquanto o Rennes é oitavo, com 41, mas com um jogo em atraso.

O Lyon, terceiro classificado, venceu em casa o Montpellier, por 3-2, e encurtou para quatro pontos a diferença que o separa do segundo, o Lille, que na sexta-feira perdeu em casa com o Mónaco (1-0).

Os golos do Lyon foram marcados por Martin Terrier (1-0), Moussa Dembélé (2-1) e Houssien Aouar (3-1), enquanto que os do Montpellier, sétimo posicionado, com 42 pontos, foram obtidos por Florent Mollet (1-1) e pelo senegalês Souleymane Camara (3-2).

O Reims venceu na receção ao Nantes, por 1-0, com um golo de Rémi Oudin, aos 59 minutos, e ‘caiu’ para a sexta posição, embora em igualdade pontual com o Saint-Étienne, quinto, com 46, que no sábado goleou em casa do agora lanterna-vermelha Caen.

A 29.ª jornada fica ainda hoje concluída com a receção do líder Paris Saint-Germain ao Marselha.