Torneio de golfe cancelado em Hong Kong por razões de segurança passa para Macau

A etapa do torneio de golfe PGA Tour Series-China em Hong Kong, agendada para outubro, foi cancelada por razões de segurança no território, palco de protestos há mais de três meses, e vai ser realizada em Macau.

A última etapa da temporada deste torneio de golfe deveria ser disputada entre os dias 17 e 20 de outubro na antiga colónia britânica, em vez disso será disputado de 10 a 13 de outubro no antigo território administrado por Portugal.

“Analisamos esta situação de todos os ângulos e, como grupo, determinamos que o cancelamento do Clearwater Bay Open de 2019 (nome da etapa em Hong Kong) é a melhor decisão”, disse o diretor executivo da PGA Tour Series-China, Greg Carlson.

O responsável apontou ainda que Macau foi o melhor local alternativo, por ser um território vibrante e devido à boa organização do torneio Ceasars Golf Macau, que se realizou o ano passado.

Devido à mudança de local, o ‘prize money’ vai aumentar 500 milhões de Renmimbi (63,9 milhões de euros) para 2,1 mil milhões de Renmimbi (268 milhões de euros).

Os protestos pró-democracia em Hong Kong têm provocado o adiamento ou o cancelamento de vários espectáculos, eventos desportivos, entre outros eventos culturais, como é o caso do torneio do circuito feminino de ténis em Hong Kong, programado para outubro, que foi adiado indefinidamente e do espetáculo de ‘stand up’ do humorista sul-africano e atual apresentador do programa norte-americano The Daily Show, Trevor Noah.

Hong Kong enfrenta, há mais de três meses, a mais grave crise política desde a sua entrega à China, em 1997, com ações e manifestações quase diárias exigindo reformas democráticas, como eleições livres, e denunciando a resposta policial, considerada brutal pelos manifestantes.