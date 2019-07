Motociclismo Toni Bou ‘rei’ no primeiro dia do TrialGP em Gouveia Por

Num cenário improvável – o centro da cidade de Gouveia – e perante muito público, Toni Bou deu ‘show’ no primeiro dia da etapa portuguesa do TrialGP 2019.

O espanhol venceu de forma autoritária depois de ter sido o mais rápido em ambas as passagens pelas zonas de obstáculos, um evento realizado bem junto ao Festival Tapiscos que também decorre na localidade serrana.

Líder incontestado do trial mundial à chegada a esta quinta prova da temporada, Bou voltou a ‘dinamitar’ a concorrência, num percurso ‘desenhado’ em local de rara beleza e de ampla observação por parte do público.

Depois de ser o mais veloz na primeira passagem, sem qualquer penalização, voltou a subir a fasquia na derradeira ‘volta’ e fechou o dia com o melhor tempo na frente de James Dabill e Takahisa Fujinami, sendo eles os três últimos a cumprir as zonas de obstáculos no decisivo dia de competição a realizar amanhã e onde toda a caravana enfrentará uma dupla passagem por 15 zonas de obstáculos.

O britânico Toby Martin foi o melhor em Trial2, Maria Giro venceu no TrialGP feminino e Alice Minta bateu a concorrência em Trial2 feminino, pelotão onde Sofia Porfirio foi a melhor lusa ao terminar no 10º posto. Rita Vieira foi 13ª, Mariana Afonso 15ª e Leonor Moreira a 16ª.