Motociclismo Teste de MotoE em junho em Valência

É a resposta do MotoGP e da Federação Internacional de Motociclismo (FIM) à Fórmula E e à FIA. O primeiro ‘Mundial’ para motos elétricas – o MotoE – está para breve e vai realizar um teste em junho no Circuito Ricardo Tormo em Valência.

O traçado não foi escolhido ao acaso e tem a ver com o mesmo ‘palco’ onde no final do ano o MotoGP encerrará mais uma vez a sua temporada. Neste caso o MotoE prepara o arranque da competição, depois de uma primeira ‘bateria’ de ensaios em Jerez de La Frontera.

Nos testes que terão lugar entre 17 e 19 de junho haverá uma simulação de qualificação, com os pilotos a tentarem ser rápidos numa volta, bem como simulações de corrida e oportunidades para treinar ultrapassagens e planificar estratégias de corrida, com as motos Energica Eva a serem o modelo disponível para aquisição.

O arranque da competição terá lugar um mês mais tarde em Sachsenring, sendo de referir que no traçado germânico, e face à natureza do MotoE, os pilotos não terão necessidade de um ‘Warm-Up’, uma das muitas diferenças para o MotoGP.